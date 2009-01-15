Прес-конференція про протиправну діяльність правоохоронних органів на Глухівщіні

16 січня о 11 годині за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16 (інформаційне агентство «Укрінформ») відбудеться прес-конференція, на якій батьки, адвокат та друзі невинно звинувачуваного Руслана Мойсеєнка будуть розповідати про протиправну діяльність правоохоронних органів на Глухівщіні.

Питання правосуддю:

1. Чому 17-річну дитину без присутності адвоката змусили написати явку з повинною?

2. Чому на побачення до хлопця не пускали батьків?

3. Чому правоохоронні органи досі прикривають значущих свідків та не хочуть затримувати справжніх убивць?

4. Чому на відкрите судове засідання 22 жовтня не пускали молодь, а тих студентів, які знаходились біля приміщення міського суду під час слухання, підвергли репресіям у їх навчальних закладах?

Батьки Руслана та родичі звинуваченого Мойсеенка Р.В. зможуть розповісти:

- як їх сина примусили взяти на себе чужий злочин;

- що їм казали представники Глухівської міліції;

- з чим їм довелося зіткнутися при пошуку правди;

Адвокати Новіков С.П. та Скрипнікова Н.С. прокоментують порушення правоохоронних органів з юридичної точки зору.

Додаткову інформацію можна отримати, написавши запит на електронну адресу: sens-best@rambler.ru - МГО «Свободу не спинити», тел. 8(099) 4570939 – Тетяна, керівник організації.