ООН скликає десяту надзвичайну сесію щодо Близького Сходу

Гуманітарна ситуація в секторі Газа буде в центрі уваги десятої надзвичайної поновлювальної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН, що розпочнеться в четвер. Вона скликається головою ГА ООН Мігелем д`Еското БРОККМАНОМ на вимогу арабських держав.

Як повідомив у штаб-квартирі Об`єднаних Націй прес-секретар голови ГА ООН Енріке ЙЄВЕС, "ряд держав-членів ООН занепокоєні невиконанням резолюції Ради Безпеки про припинення вогню в секторі Газа і закликали відновити надзвичайну сесію".

Як очікується, робота спецсесії розпочнеться 15 січня в Нью-Йорку о 10.00 за місцевим часом (19.00 за київським). У тому разі, якщо всі бажаючі оратори не зможуть виступити протягом дня, дискусія продовжиться в п`ятницю, передає ІТАР-ТАСС.

За даними прес-служби ООН, за всю історію Організації було проведено десять спеціальних надзвичайних сесій. Вони були присвячені: Ближньому Сходу (1958 і 1967 роки), Угорщині (1956 рік), Суецькій кризі (1956 рік), Конго (1960 рік), Афганістану (1980 рік), Палестині (1980 і 1982 роки), Намібії (1981 рік), окупованим арабським територіям (1982 рік) і незаконним діям Ізраїлю в окупованому Східному Єрусалимі і на решті частини окупованої палестинської території (1997).

Причому остання, десята надзвичайна спеціальна сесія, що розпочалася в 1997 році, офіційно не закривалася. Асамблея прийняла рішення тимчасово її перервати і уповноважила голову Асамблеї поновити її роботу на прохання держав-членів.

Відтоді вона не раз поверталася до питання про незаконні дії Ізраїлю на окупованих палестинських територіях, зокрема в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 і в 2006 роках.