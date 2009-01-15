Уряд відмовився від централізованої закупівлі інсулінових препаратів

Уряд відмовився від практики проведення централізованої закупівлі Міністерством охорони здоров`я України інсулінових препаратів для хворих на цукровий діабет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабіні.

«Ми сьогодні ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.