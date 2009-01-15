Під стінами Верховного Суду, Генеральної прокуратури та інших державних органів пройде акція протесту ”Кулак”
22 січня під стінами Верховного Суду, Генеральної прокуратури та інших державних органів пройде акція протесту "Кулак". Її організатором виступає Всеукраїнське громадське об`єднання «Центр захисту прав людини «Свобода».
Метою заходу є вимога скасування статті 391 КК України (Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи).
Організатори вважають, що ця стаття залишилась в спадок від карального режиму державного терору СРСР, коли до людини, що відбуває покарання, застосовувалися заходи кримінального переслідування у вигляді нового кримінального обвинувачення з політичних мотивів або за віросповідання.
"Ми вважаємо, що подібна практика принижує честь і гідність людини, є неприпустимою в цивілізованому суспільстві, що має за мету досягти стандартів головних критеріїв принципів верховенства права – справедливого покарання", - стверждує у своєму зверненні голова Правління ВГО ЦЗПЛ «Свобода» Богдан Хмельницький.