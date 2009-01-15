22 січня під стінами Верховного Суду, Генеральної прокуратури та інших державних органів пройде акція протесту "Кулак". Її організатором виступає Всеукраїнське громадське об`єднання «Центр захисту прав людини «Свобода».

Метою заходу є вимога скасування статті 391 КК України (Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи).

Організатори вважають, що ця стаття залишилась в спадок від карального режиму державного терору СРСР, коли до людини, що відбуває покарання, застосовувалися заходи кримінального переслідування у вигляді нового кримінального обвинувачення з політичних мотивів або за віросповідання.

"Ми вважаємо, що подібна практика принижує честь і гідність людини, є неприпустимою в цивілізованому суспільстві, що має за мету досягти стандартів головних критеріїв принципів верховенства права – справедливого покарання", - стверждує у своєму зверненні голова Правління ВГО ЦЗПЛ «Свобода» Богдан Хмельницький.