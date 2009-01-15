Правозахисне становище в Україні невтішне

Незважаючи на ухвалення деяких важливих законів, правозахисне становище в Україні у 2008 році залишалося невтішним, вважає організація Human rights watch.

Свій щорічний звіт про дотримання прав людини у світі вона оприлюднила у середу, передає Радіо "Свобода".

Головними проблемами України, на думку міжнародних спостерігачів, залишаються тортури в тюрмах, дискримінація жінок на роботі і порушення прав ВІЛ-інфікованих українців. До цього сумного списку оглядачі ще додають ворожість до шукачів притулку і напади на расистському ґрунті.

Суттєвою перемогою Human rights watch називає початок реформування кримінальної юстиції і системи правоохоронних органів – президент України підписав такий указ у квітні. Він має запровадити міжнародні норми у цій царині, а саме посилити захист прав постраждалих, гуманізувати умови в місцях позбавлення волі і викорінити корупцію у судах. Але проблеми залишилися.

"В Україні є багато проблем у тюрмах. Там тривають тортури. Тюрми переповнені. Умови ув’язнення негідні: без належних санітарних умов, в’язням бракує світла, води, харчів і медичної допомоги", - сказав лондонський директор Human rights watch Том Портеус.

Аналізуючи становище зі свободою слова в Україні, міжнародні правозахисники зауважують, що у березні 2008 року суд покарав трьох колишніх міліціонерів за причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Але поступу в покаранні замовників цього злочину так і немає.

Хоча українські закони обіцяють дбати про ґендерну рівність, на практиці жінкам в Україні важче знайти роботу, ніж чоловікам. Жінки зазнають дискримінації і через те, що потенційних працедавців може не задовольняти їхній вік чи зовнішність. У результаті українки часто змушені йти на низькооплачувану роботу або взагалі її не можуть знайти.

За оцінкою Human rights watch, через те, що в Україні немає чіткої імміграційної політики, вона часто відмовляє у притулку людям, які наражаються на небезпеку в себе вдома. Шукачі притулку, біженці, іноземні студенти та й самі уродженці України з темним відтінком шкіри дедалі частіше стають жертвами нападів на расистському ґрунті – ця проблема загострилася в Україні з 2005 року.

Продовжують зазнавати утисків кримські татари. Їхніми головними проблемами Human rights watch називає нерівний розподіл землі, нерівні можливості для працевлаштування і неспроможність здобути освіту рідною мовою.

Крім того, за даними правозахисників, українські правоохоронці втручаються у спроби поширювати дані про запобігання епідемії ВІЛ та шляхи лікування серед наркоманів та інших груп ризику. МОЗ України намагається розширити програму ретровірусної терапії, але доступ до неї отримують далеко не всі, кому вона потрібна. Переважно відсіюють наркозалежних на підставі, що вони не зможуть дотримуватися суворого курсу лікування.

За оцінкою Human rights watch, згадані проблеми з дотриманням прав людини і загострення внутрішньополітичного конфлікту вплинули на те, що Україна минулого року так і не дочекалася запрошення до Плану дій щодо членства в НАТО.

Українська правда