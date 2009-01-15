Як бездомному отримати столичну прописку

Тепер кожен бездомний у Києві має право на безстрокову столичну реєстрацію.

Як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ), такий висновок можна зробити, ознайомившись із постановою Солом’янського районного суду міста Києва за позовом бездомного Олександра К. до КМДА.

Як інформують правозахисники, у Києві існує єдиний в місті Будинок соціального піклування Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації. Саме цей заклад, відповідно до закону, зобов’язаний реєструвати бездомних громадян за своєю юридичною адресою. Реєстрація має здійснюватися на підставі особистого звернення громадян або у разі їх виявлення працівниками закладу.

За інформацією УГСПЛ, 26-річний бездомний киянин Олександр К., не маючи змоги орендувати чи придбати житло, звернувся до Будинку соціального піклування з заявою, де просив його поселити та зареєструвати. Житло йому надали, проте реєструвати за місцем проживання керівництво Будинку соціального піклування категорично відмовлялося.

Протягом 2006-2007 років Олександр К. писав заяви, проте їх залишали без відповіді по суті. Зрештою він звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою про захист прав і свобод.

Як повідомляють правозахисники, реєстрацію заявнику надали лише на 14 днів, адже адміністрація Будинку соціального закладу вирішила зареєструвати Олександра К. саме на цей термін, а після закінчення строку керівництво відмовилося продовжити з Олександром К. договір на проживання і силоміць виселило його. Згодом його знову зареєстрували, проте знову тимчасово – на два місяці, а далі у реєстрації відмовили.

Зрештою, інформує УГСПЛ, Олександр К. звернувся до Солом’янського районного суду міста Києва, який визнав протиправною відмову у реєстрації. Суд зобов’язав Будинок соціального піклування надати заявнику місце для проживання, а в разі його відсутності – поставити в чергу на соціальне житло.

Крім того, за даними правозахисників, суд зобов’язав Будинок соціального піклування Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації провести реєстрацію місця проживання Олександра К. безстроково.

Інтереси Олександра К. у суді представляв адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Олег ВЕРЕМІЄНКО.