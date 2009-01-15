Європейський Суд виніс чергове рішення проти Росії

Європейський Суд з прав людини сьогодні виніс пілотну постанову в другій справі "Бурдов проти Росії".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

За наявною інформацією, заявником у цій справі є російський громадянин Анатолій БУРДОВ, який був призваний військовими органами в 80-ті роки для участі в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Починаючи з кінця 90-х років, російські суди задовольняли його багатократні вимоги про виплату різних грошових компенсацій, але їх рішення не виконувалися протягом тривалого періоду часу. Скарга А.БУРДОВА до Європейського суду стосувалася тривалого невиконання кількох рішень, винесених російськими судами на його користь у 2003-2007 роках.

Суд визнав доречним застосувати в даній справі процедуру пілотної постанови, враховуючи повторюваний і тривалий характер проблем, які лежать в його основі, і широке коло осіб, зачеплених цими проблемами в Росії, а також термінову необхідність забезпечити швидке і належне відновлення їхніх прав, включаючи відшкодування заподіяного їм збитку.

Ці проблеми зачіпають не лише права жертв Чорнобиля, як у наведеній справі, але також і права інших вразливих верств російського населення: невиконання рішень тамтешніх судів мало місце також у справах, що стосуються виплат пенсій, допомог на дітей, компенсацій збитку, понесеного на військовій службі або збитку за необгрунтоване кримінальне переслідування.

Процедуру пілотних постанов Європейський суд з прав людини почав застосовувати з 2004 року, реагуючи на велику кількість справ, що виникають в деяких країнах в результаті структурних проблем. Результатом такої процедури є виявлення в рамках окремої справи системних проблем, що привели до порушення Європейської Конвенції з прав людини, і розпорядження зробити необхідні заходи для виправлення ситуації.

Процедура пілотних постанов покликана не лише полегшити ефективне прийняття державами-відповідачами заходів індивідуального і загального характеру для виконання постанов Європейського суду. Вона також спонукає державу-відповідача до розв`язання на внутрішньодержавному рівні численних подібних справ.