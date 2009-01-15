Торгівля чоловіками з України набуває загрозливих масштабів

Торгівля чоловіками і хлопчиками в Україні та Білорусі набула глобальних масштабів.

Про це свідчать дані звіту Міжнародної організації з міграції (МОМ).

За статистикою, 28% білоруських та 17% українських чоловіків протягом останніх років стали жертвами торгівлі людьми. МОМ закликає правоохоронців цих країн перекрити нелегальний бізнес торгівлі "живим товаром".

Дослідження, підготовлене на основі опитування постраждалих, свідчить про те, що чоловіків з України та Білорусії продають в основному для трудової експлуатації в Росії, Туреччині, країнах Євросоюзу чи Близького Сходу.

Спеціаліст українського представництва Міжнародної організації з міграції Тетяна Іванюк наголошує, що останнім часом жертв трудової експлуатації серед чоловіків стало більше, аніж постраждалих від сексуального рабства, як було раніше. Втім, підлітків та хлопчиків торгівці людьми продовжують використовувати в секс-бізнесі та жебракуванні. Найчастіше малолітніх українців та білорусів експлуатують все в тій же Росії. З кожним роком постраждалих стає дедалі більше, констатує Тетяна Іванюк: «Чоловіки за гендерною особливістю не так відкрито шукають допомоги, чи визнають себе жертвами торгівлі людьми. Тим не менш чверть постраждалих, які до нас звернулися, були чоловіками. Здебільшого вони працювали на підприємствах, лісоповалах, моряками, чи просто шукали заробітку за кордоном».

За звітом МОМ, опитані жертви розповідають, що основною причиною їхніх поневірянь стали економічні труднощі на батьківщині та бажання допомогти родині. Більшість постраждалих – у віці від 20 до 40 років й мають середньо-спеціальну освіту. Міжнародна організація з міграції закликає уряди Білорусії та України ретельніше протидіяти торгівлі людьми. Спеціаліст українського представництва МОМ Тетяна Іванюк розповідає, що в Україні є досить прогресивне законодавство та програми щодо боротьби з торгівлею людьми, втім на реалізацію документів не вистачає державних коштів. Більшість проектів здійснюються за рахунок донорських організацій.

Німецька хвиля