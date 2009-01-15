Європарламент закликає негайно припинити вогонь в Секторі Газа

Європарламент закликав до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі резолюції.

За резолюцію проголосували більшість депутатів Європарламенту (голосування проводилося шляхом підняття рук).

У документі наголошується, що заклик відноситься як до ізраїльської сторони, так і до угруповання ХАМАС.

При цьому депутати закликали до переговорного шляху вирішення проблеми, який має гарантуватися, зокрема, присутністю міжнародних спостерігачів.

Депутати вітали зусилля Європейського Союзу і Єгипту в спробах досягти припинення вогню в регіоні і закликали власті Ізраїлю допустити міжнародну пресу в Сектор Газа, а також гарантувати доставку в цей район гуманітарної допомоги.

При цьому депутати підкреслили необхідність відновлення роботи пропускних пунктів, зняття блокади і здійснення заходів з попередження незаконної торгівлі зброєю і боєприпасами.

У резолюції Європарламент зазначив, що шокований стражданнями цивільного населення в Газі, і висловив співчуття, що цивільні об`єкти та об`єкти ООН стали мішенями під час бойових дій.