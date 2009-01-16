Міжнародна студентська школа з прав людини у Мінську

Наприкінці лютого в Мінську пройде Міжнародна студентська школа з прав людини та прав студентів, на яку запрошуються студенти та молоді активісти з Бєларусі, Росії й України.

Школа проходитиме в формі дводенного семінару та присвячуватиметься:

- стратегіям і тактикам захисту суспільних інтересів;

- веденню громадських кампаній і акцій солідарності;

- організації ефективної громадської діяльності;

- захисту прав студентів;

- створенню та розвитку студентських ініціатив;

- новим тактикам захисту прав студентів і молоді в цілому.

Організатори обіцяють відомих правозахисників і експертів в галузі громадянських ініціатив разом із лідерами студентських рухів і молодих громадянських активістів як експертів і тренерів школи.

У школі можуть взяти участь громадянські активісти, правозахисники, активісти студентських рухів, а також всі ті, хто зацікавлений правами людини або правами студентів. Заявки приймаються від кандидатів з Бєларусі, Росії й України, не старших за 30 років.

Для того, щоб взяти участь у школі, необхідно заповнити анкету учасника та відправити її до 10 лютого 2009 р. на studenthrschоol@hrworld.ru. Для запрошених учасників (таких, що пройдуть конкурсних відбір), організатори забезпечують безкоштовну участь у школі, а також харчування та проживання для іногородніх.