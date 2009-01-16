ХХ Міжнародна літня Школа з Прав Людини у Варшаві

20-27 червня 2009 р. у Варшаві-Медзешині проходитиме ХХ Міжнародна літня школа з прав людини, що організовується Гельсінським Фондом із Прав Людини.

Про це пише інформаційний портал ХПГ із посиланням на Гельсінський Фонд із Прав Людини.

До участі в школі запрошуються активісти правозахисних неурядових організацій, співробітники вузів, а також представники органів публічної влади й установ, що ведуть діяльність, пов`язану із правами людини із країн Центральної та Східної Європи, СНД, які раніше не приймали участі в літніх і зимових школах із прав людини Гельсінського Фонду з Прав Людини. Кандидати повинні мати вищу освіту або навчатися на останньому курсі в вузі.

У програму школи включені лекції та практичні заняття по темах: історія та філософія прав людини, внутрішні й міжнародні системи захисту прав людини, а також деякі окремі права. Організатори обіцяють, що лекції будуть проводитися відомими професорами й експертами в галузі прав людини та міжнародного права. Робочими мовами школи є російська й англійська. Учасники мають вільно володіти однією з цих мов.

Бажаючим взяти участь у Школі треба до 21 лютого 2009 р. надіслати:

- заповнений формуляр заявки;

- коротке резюме (CV);

- рекомендаційний лист із організації або місця роботи

на 20summer@hfhrpol.waw.pl або поштою на адресу:

Helsinska Fundacja Praw Czlowieka

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, POLSKA

Документи мають бути заповнені на комп`ютері або друкарській машинці. Тільки повні комплекти документів, вислані разом, у яких заповнені всі необхідні пункти, будуть прийняті до розгляду. Кандидати будуть сповіщені про результати конкурсу до 8 травня 2009 р.

Учасники (усього 65 осіб) будуть обрані відбірною комісією на конкурсній основі, тільки 30 учасників із цього числа одержать відшкодування проживання у двомісних номерах і харчування під час проведення школи, а близько 35 осіб зможуть взяти участь у школі, сплативши витрати за проживання й харчування. Організатори забезпечують всім учасникам безкоштовно: лекції, практичні заняття, а також їхній переклад, навчальні матеріали, медичне страхування на час перебування в Польщі. Не будуть відшкодовані дорожні витрати, витрати пов`язані з одержанням візи, а також пов`язані із проживанням у готелях і харчуванням під час подорожі.