Оголошено набір учасників до щорічної програми Української школи політичних студій (2009).

Під час навчання в УШПС слухачі матимуть можливість взяти участь у чотирьох сесіях: три з них відбудуться в Україні (Київ – АР Крим – Одеса) і одна (Літній Університет Демократії) – у м.Страсбург, Франція. Реєстрація аплікантів триває до 30 січня 2009 року.

Тематика: (1) Демократія. Політичні процеси. Національна ідея; (2) Засоби масової інформації. Масові комунікації; (3) Ключові реформи в Україні. Аналіз публічної політики; (4) Місцеве самоврядування та регіональна політика; (5) Соціальна ринкова економіка і демократія; (6) Міжнародна політика та європейська інтеграція.

До участі у конкурсі запрошуються кандидати, які:

мають значні професійні досягнення у сфері політичної, громадської, наукової та підприємницької діяльності, журналістики, державної служби, юриспруденції;

займають активну громадянську позицію;

здатні застосовувати отримані знання у своїй повсякденній діяльності;

є громадянами України віком до 35 років.

Склад учасників школи формується на основі відкритого конкурсу, що складається з двох етапів (заповнення аплікаційної форми та відповіді на запитання "віртуального інтерв`ю"). Детальнішу інформацію про умови проведення конкурсу розміщено тут. Заявки на участь у першому етапі конкурсу приймаються до 30 січня 2009 року (п`ятниця).

Очікується, що відібрані слухачі (орієнтовно - 40 осіб) візьмуть участь в усіх чотирьох сесіях, що передбачені програмою. Також вони отримують можливість відвідувати інші заходи школи (зокрема, в межах Клубу випускників).

Витрати на участь (проживання, харчування, навчання, роздаткові матеріали, переліт до Страсбургу, тощо; крім проїзду у межах території України) покриваються за рахунок школи та її партнерів.

УШПС залишає за собою право встановити реєстраційний внесок за участь у щорічній програмі, що спрямовується на розвиток її інституційної діяльності. Розмір внеску на 2009 рік не перевищуватиме еквіваленту 300 євро: 50 євро за участь у кожній національній сесії та 150 євро - у Літньому Університеті Демократії. Правилами школи передбачена можливість звільнення від сплати внеску (за умови належного обґрунтування фінансових проблем).

Підтримка УШПС здійснюється Радою Європи та Європейською Комісією, Урядом Японії та Фондом Конрада Аденауера.