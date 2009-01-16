Жителі Одеси вимагають об`єктивного розслідування резонансного вбивства

Десятки одиниць бронетехніки армії Ізраїлю увійшли до району Телль ель-Гава на південь від міста Газа й почали рух углиб адміністративного центру палестинського автономного району, передає NEWSru Israel.

Як стало відомо, снаряди влучили в будівлю ООН, лікарню Червоного півмісяця й висотну будівлю "Бурж аш-шурук", в якій знаходяться офіси телеканалів.

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд БАРАК вже назвав подію "серйозною помилкою" й вибачився перед представникам міжнародної організації.

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН висловив "протест і обурення" у зв`язку з обстрілом ООНівського комплексу в Газі. Як сказав генсек після зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Ціпі ЛІВНІ, кількість жертв ізраїльської операції в секторі Газа досягла "неприйнятного рівня". Пан Гі МУН наполягає на швидкому припиненні вогню в Газі, вимагаючи від Ізраїлю й руху "Хамас" виконання резолюції Радбезу ООН.

Також у четвер ізраїльтяни завдали удару по будівлі Червоного півмісяця й лікарні, що належить організації. На момент атаки в госпіталі перебували понад 500 осіб персоналу, поранених і постраждалих внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Газа.

Крім того, було обстріляно висотну будівлю "Бурж аш-шурук" ("башта сходу"), в якій знаходяться офіси телеканалів. За інформацією заступника керівника агентства Reuters в Ізраїлі та Палестинській автономії Джуліана РЕЙКА, незважаючи на те, що журналісти попереджали військових, що в будівлі знаходяться представники ЗМІ, це не перешкодило ізраїльським військовим і палестинським бойовикам влаштувати перестрілку біля "висотки". За інформацією Д.РЕЙКА, в якийсь момент прогримів вибух, поранень при цьому зазнали шість журналістів. За його словами, будівлю було обстріляно саме ізраїльськими військовими. За словами Д.РЕЙКА, всі постраждалі були кореспондентами зарубіжних ЗМІ й проживали в Газі. Двоє з них працювали на британський телеканал ВВС, двоє – на французьке агентство France Presse, двоє – на голландський телеканал RTL. З інших джерел стало відомо, що було поранено кореспондентів арабського телеканалу "Абу-Дабі". Як уточнюється, можливо, йдеться про одних і тих же постраждалих, які працювали на декілька ЗМІ.

За відомостями телеканалу Al-Jazeera, кількість загиблих палестинців досягла вже більше 1050 осіб, 4850 - зазнали поранень