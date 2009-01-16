Бютівець добився поновлення кримінальної справи проти шефа СБУ

Військовий міський суд Київського гарнізону 14 січня визнав незаконною відмову в порушенні кримінальної справи проти в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України (фракція БЮТ) Святослав ОЛІЙНИК.

Він нагадав, що в жовтні 2008 року він і народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС) звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами про скоєння вищим керівництвом СБУ злочину, що підпадає під статті Кримінального кодексу України (перевищення влади і службових повноважень, захоплення будівель державних установ, втручання в діяльність судових органів). Йшлося про захоплення будівлі і суддів Київського апеляційного суду, а також членів Центральної виборчої комісії, проведеному силами спецпідрозділу СБУ.

С.ОЛІЙНИК заявив: «Це є не тільки порушенням чинного законодавства, а й, по суті, є кримінальний злочин: законом чітко передбачена недоторканність як суддів, так і приміщень судів. Крім того, попри вимогу законодавства, спецпідрозділ СБУ скоїли ще один злочин, втрутившись у роботу суддів».

За словами С.ОЛІЙНИКА, Генеральною прокуратурою - відповідно до принципу підсудності – заява депутатів була передана Військовій прокуратурі. Проте в порушенні кримінальної справи щодо В.Наливайченка було відмовлено з мотивування – відсутність фактів завдання матеріального збитку.

С.ОЛІЙНИК вважає, що така юридична позиція Військової прокуратури є неправильною – в даному випадку збитком є підрив авторитету органів влади, що підпадає під дію статті 365 Кримінального Кодексу України.

Відповідно, в результаті оскарження постанови Військової прокуратури 14 січня 2009 р. Військовий міський суд Київського гарнізону визнав незаконною відмову в порушенні кримінальної справи проти в.о. голови СБУ В.А.НАЛИВАЙЧЕНКА, що на думку С.ОЛІЙНИКА відкриває перспективи переслідування останнього в судовому порядку за кримінальні злочини.

«Це не єдиний судовий процес, який ми вестимемо щодо діяльності в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА. Поки що це – перший судовий процес, що наближає пана НАЛИВАЙЧЕНКА до настання кримінальної відповідальності щодо нього. Найближчим часом будуть ініційовані позови за фактами корупції в керівництві СБУ, настання кримінальної відповідальності В.Наливайченка невідворотне», - заявив народний депутат від БЮТ С.Олійник.