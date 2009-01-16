Гроші ЄС використовуються малоефективно

Проекти ЄС з боротьби проти корупції в Україні виявилися малоефективними.

Такими є результати перевірки ефективності фінансової підтримки України, Молдови та Білорусі з боку Євросоюзу в галузі свободи, безпеки та права.

Аудитори Європейської рахункової палати перевірили 40 проектів у Україні, Молдові та Білорусі, учасником яких була Єврокомісія, на загальну суму в майже сто мільйонів євро. Задовільні результати було відзначено лише у проектах з поліпшення оснащення кордону. Зокрема, позитивно була оцінена місія Євросоюзу на україно-молдовському кордоні.

Водночас, згідно зі звітом аудиторів, незадовільними є результати проектів у галузі міграції та надання притулку. Головним чином ідеться про створення необхідної інфраструктури та поліпшення умов утримання біженців в Україні. За словами члена рахункової палати Яцека Учкевича, одним з проектів, приміром, було передбачено переоснащення двох колишніх військових на баз Закарпатті під притулки, на що виділили майже чотири мільйони євро: "Під час проведення аудиту в листопаді 2006 року з`ясувалося, що взагалі нічого не було зроблено. А планувалося завершити все ще у вересні", - сказав Яцек Учкевич.

Так само малоефективними були і проекти щодо боротьби із корупцією. Зокрема, український уряд під час розробки плану щодо подолання корупції не взяв до уваги рекомендації Єврокомісії. У результаті було проведено значно менше заходів, аніж планувалося. Приміром, питання нагляду за фінансуванням політичних партій та виборів взагалі не порушувалося. Так і не було визначено, який орган в Україні має координувати боротьбу із корупцією, не проведено відповідного опитування громадської думки. Водночас на цей проект Євросоюз витратив півтора мільйона євро.

Серед головних перепон успішного втілення задумів Єврокомісії аудитори назвали нестачу співробітників у представництві Єврокомісії в Києві задля здійснення належного контролю, а також недостатню підтримку національних органів.

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