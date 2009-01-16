В Україні збільшили фінансування на утримання в’язнів

Цього року в Україні збільшили обсяг державного фінансування на утримання в’язнів та обмежили обсяг та частоту отримання передач від рідних.

«Законом про державний бюджет на 2008 рік були передбачені зміни до статей 138-140 Кримінально-виконавчого кодексу України. Були зняті обмеження на періодичність отримання та обсяг посилок (передач), бандеролей особами, які відбувають покарання у в’язницях чи утримуються у слідчих ізоляторах. Держбюджет на 2009 рік не передбачає таких змін», – пояснив Демків.

З його слів, харчування в’язнів пенітенціарних закладів Львівської області у 2008 році було профінансовано «у повному обсязі», було «якісне», «калорійне».

«Жодних претензій минулого року у нас не було», - запевнив Демків.

Він зазначив, що державним бюджетом на 2009 рік на департамент з питань виконання покарань, у тому числі на харчування засуджених та осіб, що утримуються під вартою, передбачене більше фінансування, аніж у минулому році.

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