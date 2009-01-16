Україну знову критикують за утиски прав ВІЛ-позитивних

Порушення прав ВІЛ-позитивних людей – одна з найбільших проблем в царині охорони прав людини в Україні. Цього року її вкотре згадує в своєму звіті міжнародна організація Human Rights Watch.

Ця проблема потребує негайного вирішення, сказав «Німецькій хвилі» Зорян Кісь, фахівець Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД". Кісь каже, що такі порушення є системними:

«Якщо ви – ВІЛ-позитивна людина, то ваші права, швидше за все, вже порушені, або будуть порушені, як тільки комусь стане відомо про ваш “статус”».

Для ВІЛ-позитивної людини таке порушення може стати питанням життя і смерті, наголошує Кісь. За його словами, коли ВІЛ-позитивну дитину просять залишити школу, її матері відмовляють у хірургічній допомозі, а батька звільняють з роботи, у захисників дуже мало можливостей відновити їхні права.

Звісно, чимало залежить від системи охорони здоров`я, економічних і політичних чинників, але починати треба із кореня проблеми – з подолання упереджень, стереотипів, відсутності елементарних знань, переконаний Кісь. У своїх щорічних доповідях організація Human rights watch піддає критиці за утиски прав ВІЛ-позитивних українців правоохоронців та міністерство охорони здоров’я.

Німецька хвиля