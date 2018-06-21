Катували плоскогубцями

У Харкові співробітники Орджонікідзевського райвідділу підозрюються у застосуванні тортур під час допитів. Не чекаючи суду, двох міліціонерів вигнали зі служби. Але одній із постраждалих жінок від цього не легше, вона підірвала здоров`я і втратила роботу.

Знайшли крайніх

Світлана Помеляйка працювала дизайнером на плитковому заводі, виховувала двох дітей і вела звичайний, спокійний спосіб життя. Здавалося б, жінка не мала шансів перетнутися з правоохоронцями. Але якось вранці, переступивши поріг робочого кабінету, дизайнери не дорахувалися двох моніторів, клавіатури і «мишки». Через прохідну їх не проносили і, як запевняє охорона підприємства, через паркан не перекидали. Речі просто зникли.

Співробітникам міліції, які розслідували цю справу, злодії не залишили жодних зачіпок. Довелося методично опитувати керівництво і працівників відділу. За словами правозахисника Людмили Клочко, швидше за все, хтось із колег Світлани вказав на неї стражам порядку.

— Так часто буває в колективі, — говорить Людмила Михайлівна, — хтось душа компанії, а когось не полюбляють. Сказали, що, напевно, це Світлана і її колега Наталія винесли оргтехніку. Мовляв, більше ні на кого подумати, всі хороші. А правоохоронці раді старатися, записали їх в головних підозрюваних і влаштували "пристрасний" допит .

З міліції — в лікарню

За словами потерпілих жінок, у відділенні два молоденькі оперативники, що годилися їм у сини, розвели їх по різних кабінетах і намагалися змусити зізнатися в крадіжці. Світлану били ногами, одягали на голову пакет. Наталії, до всього іншого, плоскогубцями стискували соски. Дизайнер чула, як за стінкою кричить подруга, але ні одна жінка, ні інша не підписали "явку з повинною". Після всього, що сталося, їх змусили написати, що жодних претензій до міліції вони не мають, і відпустили.

Покинувши райвідділ, обидві підозрювані потрапили до лікарні, медики зафіксували побої. Світлана провела на лікарняному ліжку більше місяця. Наталія після тортур плоскогубцями опам`ятовувалася ще довше, але покарати мучителів зважилася лише Світлана.

Коли в облуправлінні міліції дізналися про звинувачення, які висунула працівниця заводу, почали службову перевірку. Як заявив журналістам начальник ГУ МВС України в Харківської області Віктор Развадовський, дізнавшись, що в кабінеті дійсно знайшли плоскогубці та інші предмети, якими, за словами заявниці, її катували, він відразу ж розпорядився звільнити міліціонерів, не чекаючи суду. Отримавши результати медекспертизи, прокуратура Орджонікідзевського району порушила кримінальну справу за статтею "Перевищення службових повноважень".

Тепер на допити приходять колишні оперативники. Світлана і Наталія визнані потерпілими. Але, окрім розгляду кримінальної справи, одну з жертв міліційного свавілля чекає ще один судовий процес. Керівництво плиткового заводу, дізнавшись, що Світлану підозрюють правоохоронці, звільнили її. Формально вона отримала розрахунок за те, що двічі запізнилася на 10 хвилин і «втратила довіру колективу». Зараз дизайнер намагається відновитися на роботі і повернути своє добре ім`я. Справа про крадіжку оргтехніки досі розслідується.

Довідка. В Україні проживає більше 355 тис. осіб, які не за чутками знають, що таке побої в правоохоронних органах. Якщо підвести підсумок, то кожен 14-й житель нашої країни випробував на собі тортури в міліції. За підрахунками фахівців Української Гельсінської спілки і Харківської правозахисної групи, щорік тортурам піддаються 93,5 тис. українців. За негласними правилами МВС, слідчий повинен кожного місяця направляти мінімум три кримінальних справи до суду. Яким чином він вестиме розслідування — нікого не стосується.

Сергій Міщенко, голова комітету ВР з питань правової політики:

— Головна біда нашої правоохоронної системи в тому, що з радянських часів не мінялися показники, на підставі яких проводиться оцінка роботи співробітників. Як і раніше, слідчих карають за виправдувальні вироки, за відсоток нерозкритих злочинів. Це змушує міліціонерів вішати на бомжа, що зробив 20 крадіжок, двадцять першу, а прокурорських працівників закривати на це очі. Можна, звичайно, посилити відповідальність за такими статтями як «Перевищення службових повноважень», «Зловживання владою», але це не панацея. Дуже важливий людський чинник. У нас сьогодні, якщо начальник виявляє зловживання з боку підлеглого, карають обох: одного за порушення, іншого за те, що допустив. Звичайно, керівник покриватиме беззаконня до останнього. Значить, потрібно змінити критерії оцінки ефективності роботи і заохочувати самоочищення в рядах правоохоронців .

Марина Бриль, Вечірні вісті