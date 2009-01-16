Верховний Суд розсекретив понад тисячу документів радянських судів

Верховний Суд України розсекретив чергову частину документів, які стосуються діяльності судової влади УРСР, і мали гриф “цілком таємно” та “таємно”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, це зроблено на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством України про державну таємницю.

Зокрема, несекретними стали більш як тисяча документів, виготовлених судовими та іншими державними органами Української РСР у 1982 році.

Значна частина цих документів стосується розгляду кримінальних справ, за якими засудженим судами республіки призначалося покарання у виді смертної кари (розстрілу) та виконання вироків у цих справах.

Статус секретних документів також втратили доповідні записки та інформаційні довідки Верховного Суду УРСР до ЦК КПУ про стан злочинності в Українській РСР у 1981 та 1982 роках, про хід виконання партійних постанов щодо організації роботи з листами та пропозиціями трудящих, про вивчення роботи судів республіки у справах про відділення церкви від держави і школи, про проведену роботу з посилення боротьби з розкраданням державної власності, хабарництвом та спекуляцією.

Розсекречено також довідку про роботу Пленуму Верховного Суду УРСР за 1980-1982 роки, оглядові довідки щодо практики розгляду судами певних категорій справ (про умисні убивства при обтяжуючих обставинах, про рецидивну злочинність), інформацію Раді Міністрів УРСР (про факти розкрадань в особливо великих розмірах, вчинених особами з організованих груп; про виконання рішень партії та Уряду з питань зміцнення боротьби з особами, які ухиляються від суспільно-корисної праці, тощо).

Несекретними стали листи обласних судів з проведення нарад стосовно розгляду певних категорій кримінальних справ та вжиття заходів щодо зміцнення боротьби з певними порушеннями, зокрема вчинених неповнолітніми і порушеннями законодавства про релігійні культи, паспортні правила, правила торгівлі.