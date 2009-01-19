Норвежцям заборонили користуватися послугами повій

У Норвегії набув чинності закон, який вводить покарання для людей, які користуються послугами повій, повідомляє ВВС News. Чоловік, якого викриють в тому, що він платив за послуги сексуального характеру, може бути оштрафований або навіть потрапити до в`язниці.

Закон передбачає покарання у вигляді півроку позбавлення волі. У випадку, якщо повія була неповнолітньою, клієнтові загрожує термін до трьох років в`язниці.

У Норвегії, за неофіційними даними, працюють близько трьох тисяч повій, повідомляє AFP. За новим законом, злочином є купівля послуг сексуального характеру, але не їх надання. Аналогічні заходи, як зазначає агентство, раніше були вжиті у Швеції. Такий підхід, на думку прихильників закону, є ефективнішим, ніж переслідування самих повій.

Водночас норвезьке законодавство передбачає покарання за сутенерство і торгівлю людьми.

Скептики побоюються, що новий закон може загнати проституцію в підпілля. В цьому разі повії можуть виявитися менш захищеними від свавілля з боку клієнтів.

Лента.ру