Погіршився стан здоров`я моряків з ”Фаїни”
11:06, 19 січня 2009Права людини
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Пірати обіцяли пустити місцевих лікарів
Погіршився стан здоров`я моряків із захопленого сомалійські піратами українського судна "Фаїна".
Як передає радіо «Свобода», за повідомленням бізнесмена Сомалі Османа ФАРАХА, який бере участь у переговорах з піратами, сім членів команди страждають від гіпертонії, кишкових розладів і шкірних захворювань. Викрадачі обіцяли допустити до хворих місцевих лікарів.
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