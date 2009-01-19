Біля берегів Ємену виявлені десятки тіл мігрантів з Африки. Як повідомили представники Організації об`єднаних націй, човни, на яких було ймовірно близько 400 чоловік, перекинулися в Червоному і Аравійському морях. Наголошується, що сотні людей вважаються зниклими безвісти, передає Associated Press.

У Червоному морі затонули човни, в яких було близько 300 людей. З них вдалося врятувати тільки 30. В Аравійському морі при аналогічному інциденті врятовані 80 з 120 мігрантів.

Щороку тисячі мігрантів намагаються нелегально потрапити до Ємену. Переважно, це люди, які тікають від голодної смерті в африканських країнах.

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