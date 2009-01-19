Росію закликають відновити свою присутність у Криму

У Сімферополі сьогодні вдень пройде Всекримське віче із захисту конституційних прав Криму.

Як повідомили УНІАН у Громадській раді із захисту конституційних прав Криму, в зборах планується участь «більше тисячі представників усіх міст і районів, соціальних та етнічних груп» автономії.

Організатори віче вважають, що офіційний Київ «системно порушує» права Кримської автономії. «Практичне втілення прав Криму на участь у формуванні зовнішньополітичного і зовнішньоекономічного вектора України, на вільне використання російської мови в усіх сферах громадського життя, на самостійне визначення курсу економічного розвитку є запорукою соціальної стабільності і міжетнічного миру в Криму», - зазначають організатори форуму.

На Всекримському віче планується виробити вимоги до Президента, уряду і парламенту України для забезпечення «негайної реалізації» конституційних повноважень АР Крим.

Також на віче передбачається прийняти звернення до керівництва Росії з проханням «підтримати кримське суспільство в боротьбі за його законні права, гарантовані Конституцією Криму, і сприяти відновленню економічної і культурної присутності Росії в Криму».