Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття ув`язнених

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом інциденту у Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначили у прес-службі, прокуратурою Дніпропетровської області у грудні минулого року внесено припис керівництву ГУ УМВС України в області щодо припинення діяльності Нікопольського ізолятора тимчасового тримання у зв’язку з неналежними умовами. “Не зважаючи на те, що не всі вимоги прокуратури були усунені, у січні цього року до вказаного ізолятора було доставлено 47 ув’язнених, частина з яких відмовилась заходити до камер, мотивуючи свою відмову неналежним температурним режимом і заявили про начебто застосування стосовно них фізичної сили та нанесення тілесних ушкоджень”, - зазначає прес-служба Генпрокуратури.

У зв’язку з чим 16 січня прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування) Кримінального кодексу України з метою проведення слідчих дій щодо з’ясування цих заяв.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Вінницька правозахисна група заявила, що вимагає негайної перевірки інформації про можливе масове побиття осіб, що утримуються в Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання. За даними правозахисників, 12 січня після прибуття етапом затриманих із Дніпропетровського СІЗО №3 для участі в судових засіданнях та слідчих діях, людей кілька годин тримали в холодних автомобілях на вулиці, а після цього відбулося масове побиття заарештованих із застосуванням спецзасобів.