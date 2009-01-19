Правозахисники закликають скасувати обмеження на передачу посилок для ув‘язнених

Вінницька правозахисна група закликає скасувати усі обмеження на періодичність та обсяг посилок (передач), які можуть отримувати в‘язні.

Як повідомили УНІАН у Вінницькій правозахисній групі, у своїх листах до прем‘єр-міністра України, Уповноваженого ВР України з прав людини, голови та членів Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ВР України правозахисники просять звернути увагу на небезпечну ситуацію, що складається в установах кримінально-виконавчої системи України у зв‘язку із набуттям чинності ЗУ «Про державний бюджет України на 2009 рік».

“Норми зазначеного Закону не передбачають скасування будь-яких обмежень на періодичність отримання та обсяг посилок (передач), бандеролей особами, які відбувають покарання у виправних колоніях чи утримуються у слідчих ізоляторах”, - наголошують правозахисники і зауважують, що “раніше обмеження на періодичність та обсяг передач були скасовані приписами ЗУ «Про державний бюджет України на 2008 рік», а після визнання неконституційними деяких положень бюджету-2008, відповідно до рішення Конституційного суду України №10 рп/2008 від 22.05.2008, постановою Кабінету міністрів України №530 від 28.05.2008 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» (п.13) обмеження на періодичність та обсяг посилок (передач), що утримуються в‘язнями було скасовано”. “Хоча вказана Постанова КМУ є чинною і час її дії на майбутнє не обмежений, відразу після набуття чинності ЗУ «Про державний бюджет України на 2009 рік» установи Державної кримінально-виконавчої служби почали повідомляти про відновлення обмежень на періодичність та обсяг передач для засуджених (ув‘язнених)”, - уточнюють вони.

На думку представників Вінницької правозахисної групи, “в умовах економічної кризи, а також враховуючи практично повну відсутність ефективного цивільного контролю за дотриманням прав засуджених та ув‘язнених в Україні, відновлення обмежень на отримання передач різко погіршить рівень соціальної захищеності цієї категорії громадян України, що на фоні галопуючої епідемії туберкульозу, поганих соціально-побутових умов в великій кількості пенітенціарних установ, призведе до зростання рівня захворюваності та смертності серед засуджених осіб”.

Вінницька правозахисна група просить уряд України негайно підтвердити чинність Постанови №503 від 28.05.2008 року щодо зняття обмежень на періодичність та обсяг передач ув‘язненим, а народних депутатів України - невідкладно ініціювати ухвалення відповідних змін до Кримінально-виконавчого Кодексу України.