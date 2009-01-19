Правозахисники закликають скасувати обмеження на передачу посилок для ув‘язнених
Заява ВПГ
Вінницька правозахисна група закликає скасувати усі обмеження на періодичність та обсяг посилок (передач), які можуть отримувати в‘язні.
Як повідомили УНІАН у Вінницькій правозахисній групі, у своїх листах до прем‘єр-міністра України, Уповноваженого ВР України з прав людини, голови та членів Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ВР України правозахисники просять звернути увагу на небезпечну ситуацію, що складається в установах кримінально-виконавчої системи України у зв‘язку із набуттям чинності ЗУ «Про державний бюджет України на 2009 рік».
“Норми зазначеного Закону не передбачають скасування будь-яких обмежень на періодичність отримання та обсяг посилок (передач), бандеролей особами, які відбувають покарання у виправних колоніях чи утримуються у слідчих ізоляторах”, - наголошують правозахисники і зауважують, що “раніше обмеження на періодичність та обсяг передач були скасовані приписами ЗУ «Про державний бюджет України на 2008 рік», а після визнання неконституційними деяких положень бюджету-2008, відповідно до рішення Конституційного суду України №10 рп/2008 від 22.05.2008, постановою Кабінету міністрів України №530 від 28.05.2008 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» (п.13) обмеження на періодичність та обсяг посилок (передач), що утримуються в‘язнями було скасовано”. “Хоча вказана Постанова КМУ є чинною і час її дії на майбутнє не обмежений, відразу після набуття чинності ЗУ «Про державний бюджет України на 2009 рік» установи Державної кримінально-виконавчої служби почали повідомляти про відновлення обмежень на періодичність та обсяг передач для засуджених (ув‘язнених)”, - уточнюють вони.
На думку представників Вінницької правозахисної групи, “в умовах економічної кризи, а також враховуючи практично повну відсутність ефективного цивільного контролю за дотриманням прав засуджених та ув‘язнених в Україні, відновлення обмежень на отримання передач різко погіршить рівень соціальної захищеності цієї категорії громадян України, що на фоні галопуючої епідемії туберкульозу, поганих соціально-побутових умов в великій кількості пенітенціарних установ, призведе до зростання рівня захворюваності та смертності серед засуджених осіб”.
Вінницька правозахисна група просить уряд України негайно підтвердити чинність Постанови №503 від 28.05.2008 року щодо зняття обмежень на періодичність та обсяг передач ув‘язненим, а народних депутатів України - невідкладно ініціювати ухвалення відповідних змін до Кримінально-виконавчого Кодексу України.