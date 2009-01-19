Одеській судді ”світить” кримінальна справа?

Генеральна прокуратура України взяла на контроль звернення міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА з проханням розглянути питання щодо порушення кримінальної справи проти судді Одеського окружного адміністративного суду Ярослави БОЛОТІНОЇ, яка ухвалювала рішення до складення присяги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, про це сказано у листі, направленому до Міносвіти Генпрокуратурою.

Разом зі тим прокурору Одеської області доручено організувати належну перевірку правомірності дій судді Я.БОЛОТІНОЇ та прийняти рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

У прес-службі Міносвіти нагадали, що раніше міністр освіти і науки І.ВАКАРЧУК надіслав лист генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ з проханням розглянути питання щодо порушення кримінальної справи проти судді Одеського окружного адмінсуду Я.БОЛОТІНОЇ, яка реалізувала повноваження судді до складення присяги. У листі йшлося про те, що 31 жовтня 2008 року Я.БОЛОТІНА відкрила провадження у справі №2-а 11142/08 за позовом одеського школяра до Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації. Як з`ясувалось, суддя Я.БОЛОТІНА при прийнятті справи до свого провадження, проведенні судових засідань і винесенні процесуальних рішень не мала повноважень, оскільки не склала присягу судді. Присягу Я.БОЛОТІНА склала лише 11 грудня 2008 року, в зв`язку з чим судовий розгляд справи №2-а 11142/08 був відкладений.

Таким чином, Я.БОЛОТІНА, здійснюючи повноваження судді до складення присяги, тобто до завершення процесу набуття нею повноважень судді, вчинила злочин, передбачений статтею 365 Кримінального кодексу України: "Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб", зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2008 року Одеський окружний адміністративний суд під головуванням Я.БОЛОТІНОЇ задовольнив клопотання за позовом 11-класника Олега НІЧКИ і на час розгляду справи припинив реєстрацію осіб, які мають намір брати участь в зовнішньому незалежному тестуванні при вступі до вищих навчальних закладів України в 2009 році, що стартувало 1 грудня 2008 року та триватиме до 3 березня цього року.

Школяр О.НІЧКА у позові називав неправомірною необхідність завчасно визначитися щодо предметів, з яких він проходитиме тестування, а також скаржився на відсутність правознавства у списку предметів, з яких відбуватиметься зовнішнє оцінювання у 2009 році.

13 січня 2009 р. Одеський окружний адмінсуд скасував свою попередню ухвалу, яка призупиняла реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року. Також було задоволено клопотання Міносвіти про перенесення розгляду справи до Київського окружного адміністративного суду відповідно до місцезнаходження відповідачів.