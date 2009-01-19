Редактора засудили за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Приморський районний суд міста Одеси виніс вирок редакторові газети «Наше дело» Ігорю Воліну-Данилову: умовне позбавлення волі на півтора року за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, повідомляє «Новий регіон».

У ході судового засідання Волін-Данилов визнав себе винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України, а також заявив, що «відмовляється від використання в майбутньому друкованого видання ”Наше дело” в інтересах будь-яких політичних сил, а також для поширення будь-яких провокаційних матеріалів».

22 листопада 2007 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактами розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ксенофобії, які вона вбачала у публікації газети «Наше дело» під заголовком «Лучшего из гоев убей», підписаній псевдонімом Юрій Штрайхер (у ньому єврейська громада Одеси вбачає натяк на Юліуса Штрайхера – головного редактора антисемітської газети «Штурмовик», страченого за вироком Нюрнберзького трибуналу). Стаття була опублікована навесні 2007 року. 15 січня автору статті було висунуте звинувачення.

Засновником газети «Наше дело» є регіональний благодійний фонд «Схід-Захід», керівником якого є Волін-Данилов. Газета виходить двічі на місяць тиражем близько 1500 примірників, однак під час виборчої кампанії її періодичність зростала до 3 разів на місяць, а тираж – до 60-100 тисяч примірників.

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