Автомобілісти знову протестували у центрі Києва

У центрі Києва автомобілісти провели акцію протесту проти дій влади і банків щодо кредитної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.00 близько 30 автомобілів зібралися на Європейській площі і рушили вулицею Грушевського до Будинку уряду, Верховної Ради, Національного банку. Під час руху в авто була увімкнена аварійна сигналізація та лунали звукові сигнали.

За словами учасників, головною метою акції протесту є висловлення незадоволення політикою банків щодо підвищення кредитного навантаження, зокрема, на придбані на таких умовах автомобілі.

У свою чергу, перед початком маршу деякі водії отримали від співробітників ДАІ протоколи і будуть змушені сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, адже своїми діями вони ускладнили рух на Європейській площі.