Презентація спільного гуманітарного проекту Програми розвитку ООН в Україні, Представництва ЄК в Україні «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»

20 січня - 11-00 - Відбудеться офіційна презентація та церемонія запуску спільного гуманітарного проекту Програми розвитку ООН в Україні, Представництва ЄК в Україні, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку і Уряду України - «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні». Проект розрахований на 3 роки. Учасники: Юрій Павленко, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту; Френсіс О’Доннелл, Постійний Координатор ООН в Україні; Лаура Гараняні, керівник управління програм допомоги Україні /координатор з питань співпраці Представництва Європейської Комісії в Україні та Білорусі; Мір’я Петерсен, керівник офісу SIDA в Україні; (Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська, 7). Потрібна акредитація. Телефон: 8 067 290 55 01, mykola.yabchenko@undp.org.ua.