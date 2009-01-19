Презентація спільного гуманітарного проекту Програми розвитку ООН в Україні, Представництва ЄК в Україні «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»

16:33, 19 січня 2009
Права людини
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20 січня - 11-00 - Відбудеться офіційна презентація та церемонія запуску  спільного гуманітарного проекту Програми розвитку ООН в Україні, Представництва ЄК в Україні, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку і Уряду України -  «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні». Проект розрахований на 3 роки. Учасники: Юрій Павленко, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту; Френсіс О’Доннелл,  Постійний Координатор ООН в Україні; Лаура Гараняні, керівник управління програм допомоги Україні /координатор з питань співпраці Представництва Європейської Комісії  в Україні та Білорусі; Мір’я Петерсен,  керівник офісу SIDA в Україні; (Клуб Кабінету Міністрів України,  вул. Інститутська, 7). Потрібна акредитація. Телефон: 8 067 290 55 01, mykola.yabchenko@undp.org.ua.

 

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