Прес-конференція на тему: “Чому у в’язницях гинуть люди?”

16:36, 19 січня 2009
Права людини
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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чому у в’язницях гинуть люди?” . Мова піде про ситуацію , яка склалась в українських  СІЗО: зокрема  про умови утримання  підозрюваних, підслідних  та  затриманих. У прес-конференції візьмуть участь : адвокат – Юрій Туркинов; представники громадськості – Ірина Гармаш, Людмила Самсонова , Тетяна Кедун та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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