13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чому у в’язницях гинуть люди?” . Мова піде про ситуацію , яка склалась в українських СІЗО: зокрема про умови утримання підозрюваних, підслідних та затриманих. У прес-конференції візьмуть участь : адвокат – Юрій Туркинов; представники громадськості – Ірина Гармаш, Людмила Самсонова , Тетяна Кедун та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.