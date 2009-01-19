У центрі Львова зарізали чорношкірого юнака

18 січня близько 21:00 у Львові на вулиці Підвальній вбили громадянина Нігерії 1984 року народження.

Як повідомило Головне управління МВС у Львівській області, трагедія сталася на Підвальній, 9, поблизу трамвайної зупинки біля пам`ятника Івану Федорову.

Громадянин Нігерії гуляв із дівчиною, коли до них підбіг невідомий, вдарив нігерійця ножем у горло і сховався. Потерпілий помер на місці пригоди від втрати крові.

Правоохоронці проводять всі оперативно-розшукові дії щодо встановлення особи вбивці. Порушено кримінальну справу. Її розслідує Галицький райвідділ міліції.

За словами голови Львівського міського відділення міліції Ігоря Цикало, головний підозрюваний - скінхед. "Цілком можливо, що вбивство скоєно на ґрунті расової нетерпимості", - зазначив він.

Голова центру по зв`язках із громадськістю головного облуправління МВС Денис Харчук повідомив, що убитий був одружений. Він зареєстрований в Бузькому районі Львівської області.

Нагадаємо, навесні минулого року міністр внутрішніх справ України повідомив, що в шести містах України діють угруповання скінхедів, які в загальній складності налічують близько 500 осіб.

Кореспондент