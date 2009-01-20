Довгострокові візи до Латвії для українців будуть безплатними
11:10, 20 січня 2009Права людини
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Набула чинності угода
Довгострокові візи до Латвії для українських громадян будуть безплатними.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, 16 січня набула чинності Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Латвійської Республіки про внесення змін і доповнень до двосторонньої Угоди про взаємні поїздки громадян від 24 липня 1997 року.
Змінами передбачено безоплатне оформлення довгострокових національних віз і запровадження безвізового режиму короткотермінових поїздок (до 90 днів) для власників службових паспортів.
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