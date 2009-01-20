Ізраїль бере на роботу блогерів

Ізраїльське міністерство абсорбції почало набір армії блогерів, які знають, крім івриту, інші мови, пише Haaretz. Вони повинні будуть представляти точку зору Ізраїлю в антисемітських блогах і форумах.

Насамперед потрібні блогери, які знають англійську, французьку, іспанську чи німецьку мову. Також підшукуються інтернетники, які говорять російською і португальською.

Добровольцям пропонується надіслати до міністерства свої контакти за електронною адресою media@moia.gov.il. Чиновники їх зареєструють, відправлять до медіа-відділу міністерства закордонних справ, а той уже вишле добровольцям адреси сайтів, визнаних "проблемними".

Лента.ру