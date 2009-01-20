В афганському місті Хост скоєно серію терактів

Вчора в афганському місті Хост було скоєно серію терактів, повідомляє РІА «Новости» із посиланням на прес-служба МВС Ісламської Республіки.

Вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль "Тойота-Королла" перед воротами бази НАТО. В результаті вибуху загинув один і були поранені 9 осіб, зокрема двоє афганських військовослужбовців, декілька жінок і дітей.

Як повідомляє прес-служба, коли поліція, що прибула на місце інциденту, проводила первинне розслідування на місці теракту, у групу поліцейських зайшов інший терорист, який мав намір підірвати на собі "жилет смертника". Проте пильні поліцейські зуміли вчасно розпізнати терориста і застрелили його до того, як він встиг вибухнути.

Цього ж дня на "перехресті моджахедів" в центральній частині міста бунтівники висадили два фугаси, внаслідок чого постраждали поліцейські та цивільні особи, повідомила прес-служба, за даними якої всього у понеділок в Хості загинуло троє і поранені шестеро людей.

Разом з тим, як повідомив РІА «Новости» представник прес-служби Міжнародних сил сприяння безпеки в Афганістані (ISAF), під час вибуху біля військової бази НАТО в Хості крім убитих були поранені 12 афганців, яким була надана екстрена медична допомога. Серед поранених - п`ять дітей, одна жінка і один співробітник приватного охоронного підприємства.