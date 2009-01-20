Росію закликали відновити свою присутність у Криму

Всекримське віче закликало Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА сприяти економічній і культурній присутності РФ у Криму і підтримати автономію в боротьбі за її конституційні права.

Учасники віче у зверненні до російського Президента, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, заявили, що «владні кола в Києві» обмежують сферу застосування російської мови, ігнорують волю кримської громади, що «вимагає зупинити курс на приєднання України до НАТО і безстроково продовжити перебування в Криму Чорноморського флоту Росії» тощо. «Порушення конституційних повноважень АРК прийняли системний характер», – наголошується у зверненні до Д.МЕДВЕДЄВА.

При цьому, підкреслюється в документі, бажаючі «спровокувати конфлікт України і Росії» сили намагаються «фактично ліквідувати повноваження автономії». «Вже сьогодні українська влада діє так, немов ніякої автономії в Криму не існує. Результатом такої політики може стати громадянське протистояння, яке приведе до катастрофічних наслідків для Криму і України», – заявили учасники віче.

Вони закликали Д.МЕДВЕДЄВА сприяти ухваленню рішень, «які б могли відновити і зміцнити традиційні історичні зв`язки між Україною і Росією», зокрема сприяти розвитку «всесторонньої співпраці» російських регіонів і кримської автономії.

«Ми висловлюємо тверду впевненість у тому, що російське керівництво не піддасться на провокації сил, які прагнуть, протиставивши український і російський народи, втягнути Україну в НАТО, і не відмовиться від своєї незмінної політики, направленої на встановлення дружніх відносин і стратегічного партнерства між нашими народами», - заявили учасники всекримського віче.

Крім цього, вони зажадали від органів державної влади України – Президента, прем`єр-міністра, голови Верховної Ради і генерального прокурора - забезпечити «негайну реалізацію» конституційних повноважень Криму.

*** Всекримське віче було зібране вчора в Сімферополі за ініціативи народного депутата від Компартії України, голови Громадської ради із захисту конституційних повноважень Криму Леоніда ГРАЧА.