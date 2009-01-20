До Києва прилетіли евакуйовані із Сектора Газа 25 громадян України

Сьогодні об 11.07 до аеропорту „Бориспіль” авіарейсом Каїр-Київ прибули евакуйовані із Сектора Газа 25 громадян України - 7 жінок і 18 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, в аеропорту громадян України зустрічали представники МЗС, зокрема, директор Департаменту консульської служби Сергій ПОГОРЕЛЬЦЕВ і представники консульського відділу в аеропорту „Бориспіль”.