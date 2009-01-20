Адресної допомоги хворим на цукровий діабет не вистачить

Громадські організації - Міжнародна діабетична федерація та Київський благодійний фонд “Діабетик” - занепокоєні рішенням уряду щодо позбавлення Міністерства охорони здоров’я права централізовано закуповувати інсулін та запровадженням, натомість, адресної грошової допомоги хворим на цукровий діабет.

Як зазначила сьогодні на прес-конференції в УНІАН віце-президент Міжнародної діабетичної федерації Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, рішення уряду ставить під загрозу життя майже 200 тис. інсулінозалежних хворих в Україні.

“За підрахунками експертів, кожен хворий на цукровий діабет отримуватиме близько 100 грн. на місяць для купівлі життєво необхідних ліків, а цих грошей не вистачить і на найдешевший інсулін. Відтак, запланованих у бюджеті на 2009 рік коштів на придбання інсуліну вистачить на 30-60% від річної потреби (залежно від індивідуальної добової дози препарату)”, - наголосила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

За словами президента Міжнародної діабетичної федерації Людмили ПЕТРЕНКО, нова ініціатива уряду наклалася на надтяжку економічно-фінансову кризу. “Нині у країні нестача коштів на все, звучать заяви про затримку пенсій, соціальних виплат. Тому нас непокоїть питання стосовно своєчасності виплат, бо відсутність інсуліну протягом 3-4 днів – це неминуча смерть для діабетика”, - зауважила Л.ПЕТРЕНКО.

Вона також вважає, що рішення віддати гроші безпосередньо до рук пацієнта загострить проблему. “Хворий має впливати на вибір препарату не лише сумою готівкових грошей, а й спільно з лікарем через систему фіксованих рецептів”, - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

Представники громадських організацій заявили, що виступають за прозору та зрозумілу для усіх систему забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами згідно з медичними показаннями.

У свою чергу В.ОЧЕРЕТЕНКО зауважила, що ніде у світі немає подібної системи забезпечення інсулінами. За її словами, спроби ввести аналогічну схему у двох областях Російської Федерації закінчилися крахом, не отримавши подальшого розвитку.

“У переважній кількості країн світу забезпечення та оплату інсулінів бере на себе держава (подекуди спільно зі страховими компаніями). Лише у країнах Африки проблема цукрового діабету не є пріоритетом охорони здоров’я та не фінансується державою”, - наголосила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Представники громадських організацій заявили, що у разі, якщо владні структури ігноруватимуть дану проблему, вони лишають за собою право звернутися за підтримкою до відповідних міжнародних інституцій, а також до інших заходів, зокрема й до голодування на знак протесту проти рішення уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2009 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поінформувала, що уряд України відмовився від практики проведення централізованої закупівлі Міністерством охорони здоров`я України інсулінових препаратів для хворих на цукровий діабет.

«Ми сьогодні ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.