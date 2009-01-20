У Чернівцях затримали підлітків, які грабували іноземних студентів

У Чернівцях затримали грабіжників, які нападали на вулицях на іноземних студентів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, перший випадок стався 17 січня. До Першотравневого райвідділу міліції у Чернівцях звернувся 20-річний громадянин Індії, студент БДМУ, та повідомив, що на одній з вулиць обласного центру троє невідомих відібрали у нього сумку та гаманець. Цього ж дня 24-річний громадянин Гани, теж студент БДМУ, звернувся до райвідділу міліції із заявою про те, що у цьому ж районі невідомі намагалися його пограбувати, однак йому вдалось втекти.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку УМВС області за скоєння грабежів затримали двох 16-річних та 17-річного місцевих мешканців.

Як повідомила УНІАН начальник сектору Управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області, капітан міліції Олеся КУЗЬМЕНКО, затримані - студенти коледжів та училищ міста, і «скоювали злочини заради легкої наживи».

За її словами, викрадені кошти грабіжники витрачали на розваги, хоча самі із забезпечених сімей. Злочини вчиняли переважно у вечірній час, підходили до потерпілих та вимагали гроші, у разі відмови застосовували силу. В ході слідства також було встановлено, що 8 січня цього року підозрювані біля одного із барів міста відібрали гроші у 21-річного громадянина Індії, також студента Буковинського держмедуніверситету.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України – грабіж. Проводиться перевірка на причетність затриманих до скоєння інших злочинів.