Мін’юст пропонує підтримати волонтерів на законодавчому рівні

Міністерство юстиції розробило проект Закону України «Про волонтерський рух», що покликаний унормувати та підтримати волонтерський рух в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, уже на сьогодні під дію майбутнього закону в Україні підпадають щонайменше сотні організацій та фізичних осіб, які надають добровільну та безкорисну допомогу окремим соціальним групам та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З положеннями законопроекту можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства юстиції – www.minjust.gov.ua. Зауваження та пропозиції громадськості, якщо такі будуть надаватися до указаного законопроекту, будуть враховані Мін‘юстом.

Згідно з законопроектом, волонтерською діяльністю пропонується визнавати будь-яку соціальну, суспільно корисну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що здійснюється шляхом виконання робіт, надання послуг фізичним, юридичним особам та суспільству в цілому. Не є волонтерською соціальна, суспільно корисна, неприбуткова діяльність, що має одноразовий чи випадковий характер або здійснюється на підставі родинних чи дружніх стосунків.

Закон «Про волонтерський рух» дозволить визначити організаційні та правові засади здійснення волонтерської діяльності та розвитку волонтерського руху в Україні. Зокрема - основні напрями волонтерської діяльності, особливості правового статусу волонтерів та джерела фінансування волонтерських організацій.

Законопроектом також передбачається визначити форми державної підтримки волонтерської діяльності - надання правової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам та волонтерським організаціям. Водночас передбачається заборонити втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів та волонтерських організацій.

Терміном набуття чинності майбутнім законом пропонується визначити - 1 січня 2010 року.

Зауваження та пропозиції громадськості приймаються до 19 лютого 2009.