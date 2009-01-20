Азербайджан відзначає 19-у річницю січневої трагедії

Сьогодні Азербайджан відзначає 19-у річницю окупації Баку радянськими військами, що призвела до численних жертв серед мирного населення. 20 січня в країні жалобний неробочий день. Про це повідомляє ІА "Туран".

У ніч з 19 на 20 січня 1990 року за вказівкою тодішнього керівництва СРСР до Баку було введено 35-тисячний армійський корпус. Метою акції було прагнення радянського керівництва врятувати комуністичний режим в Азербайджані і подавити національно-визвольний рух.

Ця варварська операція була розроблена і здійснена Міністерством оборони, МВС і КДБ СРСР і мала кодову назву "Удар". Ключова роль в операції відводилась групі спецпризначення "Альфа" і диверсійним групам КДБ. Одним з виправдань для введення військ стали вірменські погроми, що пройшли 13-17 січня, проте на момент введення військ вони припинилися.

У результаті цієї акції радянських військ у Баку було вбито 134 цивільних особи, поранення дістали більш як 700 людей.

Сьогодні з ранку десятки тисяч людей прямують на Алею Шехидів, аби вшанувати пам`ять загиблих у ті трагічні дні.

У церемонії взяв участь глава держави Ільхам АЛІЄВ й інші офіційні особи. Представники дипломатичного корпусу висловили главі держави свої співчуття.

У мечетях країни проходять церемонії поминання жертв "чорного січня".