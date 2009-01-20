У Луцьку триває акція протесту «Ні кредитному рабству!»

У Луцьку триває акція протесту, під час якої відбувається автопробіг вулицями міста під назвою «Ні кредитному рабству!».

Як передає кореспондент УНІАН, для участі в акції виїхали на автомобілях понад півсотні громадян, які мають кредити у волинських банках.

За словами учасників акції, через коливання курсу позичальники можуть опинитися в умовах, коли не в змозі будуть повертати кредити. В таких умовах держава повинна йти не лише на поступки банкам, але й повернутися обличчям до простих людей, вважають учасники акції.

Загалом водії поділилися на дві колони. Одна із них відвідує волинські філії банків та передає керівникам фінустанов звернення протестантів, інша на автомобілях з гучними сигналами рухається вулицями міста.

Серед вимог учасників акції - відміна нарахування пені та штрафних санкцій; здійснення валютних кредитних платежів за курсом, який був зафіксований на момент укладання кредитної угоди, без додаткових комісій; заборона підвищення кредитних ставок; заборона відчуження заставного майна в односторонньому порядку та ін.