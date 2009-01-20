У Мін`юсті знайшли закон, який ”ущемляє права чоловіків”

Міністерство юстиції визнало гендерно-дисбалансованими положення частини третьої статті 55 Закону України «Про правові засади цивільного захисту» та вважає за необхідне внести зміни до закону шляхом вилучення положень указаної статті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту. (відповідний закон був ухвалений верховною радою у червні 2004 року – УНІАН).

Зокрема, проаналізувавши положення закону, Міністерство юстиції дійшло висновку про те, що норми частини третьої статті 55 цього Закону мають явно виражене ґендерне наповнення. Так, відповідно до вказаної статті, жінки із числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

Проте на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту зазначені пільги поширюються лише у разі, якщо ті виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

Згідно з висновком Мін‘юсту, зазначені положення є такими, що ущемляють права чоловіків, та є гендерно-дисбалансованими.

При проведенні ґендерно-правової експертизи закону Міністерство юстиції керувалося міжнародними актами, що є чинними для України. Зокрема, Декларацією про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок, 1967 р.; Конвенцією Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі з сімейними обов`язками, 1981 р., тощо, відзначили в прес-службі.

***Гендерно-правова експертиза – аналіз законодавства на відповідність нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Міністерство юстиції проводить гендерно-правову експертизу відповідно до статті 4 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та постанови Кабінету міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 504 "Про проведення ґендерно-правової експертизи".

Гендерно-правова експертиза здійснюється щодо актів чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів, що встановлюють права, свободи та обов’язки громадян або прямо чи опосередковано впливають на реалізацією громадянами своїх прав та обов’язків.