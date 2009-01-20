Акція пам`яті застрелених у Москві адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової

21 січня - 12-00 - Біля посольства Російської Федерації у Києві відбудеться акція, присвячена пам’яті загиблих від політичних переслідувань. 19 січня 2009 року в центрі Москви був застрелений впритул з пістолета відомий адвокат Станіслав Маркелов. Під час убивства поруч з ним опинилась журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова, вона намагалася затримати вбивцю, але отримала смертельну кулю. Акція має на меті вшанувати пам’ять загиблих. (просп. Повітрофлотський, 27). Телефони: 8 (063) 195-41-94, (097) 377-2216.