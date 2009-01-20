22 січня о 12-30 в УНІАН розпочне роботу круглий стіл на тему: «Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні під час кризи: виклики та можливості», організований ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». У результаті круглого столу буде започатковано діалог між громадськими організаціями, державною владою, експертним середовищем, благодійниками та виробниками лікарських засобів з проблем недофінансування програм протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІД в Україні в умовах економічної кризи. До участі запрошено міністра охорони здоров’я України, міністрів фінансів та економіки України, депутатів ВРУ, представників громадськості та бізнесу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.