Прес-конференція на тему: “Фаїна”. Наш ультиматум владі…”

16:33, 20 січня 2009
Права людини
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22 січня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему: “Фаїна”. Наш ультиматум владі….”, яка організована рухом громадської єдності «Ми - Україна!» з метою привернути увагу громадськості  до бездіяльності влади України в  питанні визволення українських моряків з піратського полону. Учасники: родичі моряків,  Анатолій Шарій, незалежний журналіст, Володимир Чемерис, правозахисник, член правління Української Гельсінської спілки, керівник Інституту "Республіка", Святослав Швецов, координатор руху «Ми - Україна!», Володимир Лесик, правозахисник.  Запрошені: Валентин Наливайченко , в.о голови СБ України,  Володимир Огризко, голова МЗС України,  Ніна Карпачова,  уповноважений Верховної Ради України з прав людини   (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-099-786-28-38,  email: faina2009@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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