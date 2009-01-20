22 січня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Фаїна”. Наш ультиматум владі….”, яка організована рухом громадської єдності «Ми - Україна!» з метою привернути увагу громадськості до бездіяльності влади України в питанні визволення українських моряків з піратського полону. Учасники: родичі моряків, Анатолій Шарій, незалежний журналіст, Володимир Чемерис, правозахисник, член правління Української Гельсінської спілки, керівник Інституту "Республіка", Святослав Швецов, координатор руху «Ми - Україна!», Володимир Лесик, правозахисник. Запрошені: Валентин Наливайченко , в.о голови СБ України, Володимир Огризко, голова МЗС України, Ніна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-099-786-28-38, email: faina2009@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.