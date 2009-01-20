Прокуратура передала в суд справу одеситки, яка продала свого сина

Прокуратура Одеської області затвердила обвинувальний висновок і направила в суд кримінальну справу стосовно 31-річної одеситки, яка в липні минулого року продала свого 4-річного сина, посилаючись на скрутне матеріальне становище і неможливість утримувати дитину.

Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, «спочатку непрацююча громадянка здала дитину в дитячий притулок, а потім стала шукати покупця, який заплатив би за малюка 2 тис. дол. США».

Після того, як знайшла громадянина, який захотів придбати хлопчика за 1600 дол., обвинувачувана вивела сина з притулку, нібито на прогулянку, і віддала його покупцеві.

За даними прокуратури, покупець планував переправити дитину за кордон.