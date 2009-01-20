Влада ”піариться” на побитті людей в Нікопольському ІТТ

Вінницька правозахисна група припускає, що порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи за фактом побиття людей в Нікопольському ІТТ – може виявитися піар-кроком влади.

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні Вінницької правозахисної групи.

Згідно з повідомленням, інформація, яка є в розпорядженні Вінницької правозахисної групи, свідчить, що прокуратура Дніпропетровської області не збирається проводити ефективне розслідування справи відносно побиття людей в Нікопольському ІТТ.

"Зокрема, жодному із постраждалих не вручено постанову про порушення кримінальної справи та про визнання його постраждалим від злочину а також жодного з постраждалих не призначено і не проведено судово-медичної експертизи чи, навіть, судово-медичного огляду", - сказано у повідомленні правозахисної групи.

У повідомленні зазначено, що усі інші заяви представників МВС та прокуратури не відповідають дійсності. "Тілесні ушкодження на тілах постраждалих належним чином не документовано, не сфотографовано та не проведено повний медичний огляд постраждалих. Станом на 20 січня постраждалі продовжували перебувати в Нікопольському ІТТ, де на них співробітниками МВС, за нашою інформацією, продовжував чинитися моральний тиск з метою примусити їх відмовитися від попередніх свідчень про побиття. Застосовувалися і обіцянки «кращих умов тримання в СІЗО Дніпропетровська за умови відмови від свідчень»", - заявляє Вінницька правозахисна група.

Крім того, правозахисники зазначають, що слідчий прокуратури ухилився від ухвалення постанови про застосування заходів забезпечення безпеки щодо постраждалих.

"Ми вважаємо, що в ситуації, коли постраждалі від злочину в Нікопольському ІТТ позбавлені правової допомоги, так зване «розслідування кримінальної справи за фактом інциденту в ІВС» є піар-ходом державної системи приховування та «відмазування» злочинців у погонах", - сказано у повідомленні.

Правозахисники звернулись до правозахисних організацій Дніпропетровської області та України, незалежних та соціально відповідальних адвокатів надати безкоштовну юридичну допомогу жертвам застосування незаконного насильства в Нікопольському ІТТ після того, як їх буде переведено до інших пенітенціарних установ.

Вінницька правозахисна група також готова надати список із 13 прізвищ осіб, які просять забезпечити надання їм безкоштовної правової допомоги як жертвам незаконного побиття міліцією.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Вінницька правозахисна група заявила, що вимагає негайної перевірки інформації про можливе масове побиття осіб, що утримуються в Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання. За даними правозахисників, 12 січня після прибуття етапом затриманих із Дніпропетровського СІЗО №3 для участі в судових засіданнях та слідчих діях, людей кілька годин тримали в холодних автомобілях на вулиці, а після цього відбулося масове побиття заарештованих із застосуванням спецзасобів.

19 січня ГПУ повідомила, що 16 січня прокуратура порушила кримінальну справу за фактом інциденту в Нікопольському ізоляторі тимчасового тримання.