Родичі загиблих від вибуху звертаються до Ющенка та Тимошенко

Постраждалі 13 жовтня 2007 року від вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська написали звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням втрутитися в ситуацію та покарати винних у цій трагедії.

Як наголошується у зверненні, текст якого передано УНІАН, постраждалі обурені ухваленим Жовтневим судом Дніпропетровська рішенням про амністію трьох екс-керівників ВАТ «Дніпрогаз».

«Складається враження, що все було завчасно сплановане і спрямоване на те, щоб громадяни не зрозуміли причин вибуху газу, а винні уникли відповідальності», - йдеться у зверненні постраждалих.

Автори звернення також наголошують про свій намір звернутися до Європейського суду з прав людини з позовом до держави Україна про порушення прав на життя та безпеку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, Жовтневий районний суд Дніпропетровська на своєму засіданні задовольнив клопотання трьох підсудних – колишніх гендиректора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА, його першого заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера ВАТ Сергія БАЧУРІНА, звинувачуваних у вибуху газу в житловому будинку у Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року – про амністію згідно з Законом України «Про амністію», підписаним Президентом України 12 грудня 2008 року.

Суд також прийняв рішення розблокувати рахунки ВАТ «Дніпрогаз» та цінні папери підприємства, на які було накладено арешт у ході порушеної прокуратурою Дніпропетровської області кримінальної справи відносно колишніх керівників «Дніпрогазу» за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Суд прийняв рішення про закриття кримінальної справи за зазначеною статтею. Суд зважив, що зазначена стаття підпадає під закон про амністію.

Під час судового засідання були присутні близько 180 постраждалих від вибуху побутового газу в десятиповерховому житловому будинку в Дніпропетровську. Абсолютна більшість з них висловлювалася проти застосування судом закону про амністію відносно трьох колишніх керівників ВАТ «Дніпрогаз».

Водночас адвокати постраждалих не змогли на судовому засіданні юридично заперечити застосування цього закону.

В результаті вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська було зруйновано два під’їзди та загинуло 23 особи.