Міліція завадила антифашистам вшанувати пам`ять Маркелова і Бабурової

У вівторок увечері в Санкт-Петербурзі й Москві пройшли акції на згадку про адвоката Станіслава Маркелова і журналістку "Нової Газети" Анастасію Бабурову, вбитих у Москві 19 січня.

За планами організаторів московської акції, повідомляє "Эхо Москвы", учасники мітингу мали зібратися на Кузнецькому мості, а потім пройти маршем однією з центральних вулиць, тримаючи в руках плакати з гаслом "Фашизм убиває, влада покриває". В акції брали участь представники ряду антифашистських об`єднань, таких як “Антифа” і "Автономна дія". Проте, повідомляє "Эхо Москвы", співробітники московської міліції за підтримки ОМОНу розігнали учасників акції, затримавши кількох мітингуючих.

У той же час в Санкт-Петербурзі, повідомляє "Фонтанка.Ру", учасники акції - представники антифашистських рухів - мали зібратися біля магазину "Буквоїд" на Ліговському проспекті, звідки потім пройти Невським проспектом до Марсова поля. Але коли присутні пішли у бік Невського, втрутилися співробітники міліції і зупинили ходу. Про подальший розвиток подій ще не повідомляється.

Нагадаємо, адвокат Маркелов був застрелений у центрі Москви 19 січня 2008 року. Під час замаху на Маркелова була поранена журналістка Бабурова, яка невдовзі померла в лікарні. Серед клієнтів Маркелова були родичі Ельзи Кунгаєвої, за вбивство якої був засуджений полковник Юрій Буданов, хімкінський журналіст Михайло Бекетов, родичі Ганни Політковської, а також представники ряду антифашистських і правозахисних організацій

Мітинги пам`яті вбитих вже пройшли в Грозному і Москві.

Лента.ру