В Україну і Білорусь можна їздити на 30 днів без реєстрації

Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО та Олександр ЛУКАШЕНКО домовились, що громадяни України перебуватимуть на території Білорусі та громадяни Білорусі – на території України 30 днів без реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з О.ЛУКАШЕНКОМ у Чернігові.

Президент України зауважив, що сьогодні, на жаль, питання перебування громадян України і Білорусі на територіях обох країн не є симетричним. Так, українські громадяни можуть перебувати на території Білорусі лише три дні без реєстрації, тоді як білоруси в Україні можуть перебувати до 90 днів.

Тому президенти домовились, що МЗС двох країн підготують нову угоду, яка регулюватиме ці відносини у симетричному режимі – по 30 днів.

Також В.ЮЩЕНКО та О.ЛУКАШЕНКО велику увагу приділили питанню врегулювання й інших чутливих питань – демаркації кордону, спрощення оформлення міграційних документів тощо.